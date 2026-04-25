Concert les angélus Rue de l’Abbé Trochu La Fresnais

La Fresnais

Concert les angélus

Rue de l’Abbé Trochu Eglise de Saint-Méen et Sainte-Croix La Fresnais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 18:15:00

Date(s) :

2026-05-17

Concert de musique de chambre Les Angélus

avec Ariane Zanatta, soprano & Coralie Amedjkane, orgue

Œuvres de Franck, Fauré, Vierne, Alain, Gandrille.

Pour son concert de clôture, La Route des Orgues fera étape à La Fresnais avec le duo Naïades .

Ce moment musical sera placé sous le signe de l’intimité, de la douceur et de la poésie. Ariane Zanatta & Coralie Amedjkane, complices musicales de longue date, nous emmèneront dans un univers romantique et impressionniste, porté par la belle acoustique de l’église de La Fresnais et sublimé par les sonorités chaleureuses de l’orgue. .

Rue de l’Abbé Trochu Eglise de Saint-Méen et Sainte-Croix La Fresnais 35111 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert les angélus La Fresnais a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel