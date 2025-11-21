Concert Les années 80 en tournée Amiens
Concert Les années 80 en tournée Amiens vendredi 21 novembre 2025.
Concert Les années 80 en tournée
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Les Années 80, La Tournée
Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec les icônes de
cette décennie LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE
(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE
MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)… Ils sont réunis sur scène pour vous faire
(re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show
exceptionnel où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
The 80’s, The Tour
Les Années 80, La Tournée is a big party 100% Live with the icons of this decade: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM
decade: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE
(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE
MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? They’re back on stage to bring you
(re)live their greatest hits from your cult years. Attend an exceptional
where everything has been thought out for an anthology evening!
German :
Die 80er Jahre, Die Tournee
Les Années 80, La Tournée ist ein großes Fest 100% Live mit den Ikonen der 80er Jahre
dieses Jahrzehnts: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTICULIER PARTICULIER, CHRISTIANE
(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE
MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? Sie sind auf der Bühne versammelt, um Ihnen
ihre größten Hits aus Ihren Kultjahren live (wieder)zu erleben. Erleben Sie eine Show
sie werden eine außergewöhnliche Show erleben, bei der an alles gedacht wurde, um einen Abend der Anthologie zu schaffen!
Italiano :
Gli anni ’80, il tour
Les Années 80, La Tournée è una grande festa 100% Live con le icone di questo decennio: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂÂM
decennio: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE
(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE
MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? Sono insieme sul palco per farvi
(ri)vivere i loro più grandi successi dei vostri anni preferiti. Assistete a uno spettacolo eccezionale
spettacolo eccezionale, dove tutto è stato pensato per rendere questa serata da antologia!
Espanol :
Los 80, El Tour
Les Années 80, La Tournée es una gran fiesta 100% en directo con los iconos de esta década: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM
década: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE
(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE
MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? Están juntos en el escenario para
(re)vivir sus grandes éxitos de tus años favoritos. Asista a un espectáculo
espectáculo excepcional, ¡donde todo ha sido pensado para hacer de ésta una velada de antología!
L’événement Concert Les années 80 en tournée Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS