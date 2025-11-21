Concert Les années 80 en tournée Amiens

Concert Les années 80 en tournée Amiens vendredi 21 novembre 2025.

Concert Les années 80 en tournée

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Les Années 80, La Tournée

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec les icônes de

cette décennie LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE

(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE

MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)… Ils sont réunis sur scène pour vous faire

(re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show

exceptionnel où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

The 80’s, The Tour

Les Années 80, La Tournée is a big party 100% Live with the icons of this decade: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM

decade: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE

(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE

MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? They’re back on stage to bring you

(re)live their greatest hits from your cult years. Attend an exceptional

where everything has been thought out for an anthology evening!

German :

Die 80er Jahre, Die Tournee

Les Années 80, La Tournée ist ein großes Fest 100% Live mit den Ikonen der 80er Jahre

dieses Jahrzehnts: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTICULIER PARTICULIER, CHRISTIANE

(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE

MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? Sie sind auf der Bühne versammelt, um Ihnen

ihre größten Hits aus Ihren Kultjahren live (wieder)zu erleben. Erleben Sie eine Show

sie werden eine außergewöhnliche Show erleben, bei der an alles gedacht wurde, um einen Abend der Anthologie zu schaffen!

Italiano :

Gli anni ’80, il tour

Les Années 80, La Tournée è una grande festa 100% Live con le icone di questo decennio: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂÂM

decennio: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE

(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE

MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? Sono insieme sul palco per farvi

(ri)vivere i loro più grandi successi dei vostri anni preferiti. Assistete a uno spettacolo eccezionale

spettacolo eccezionale, dove tutto è stato pensato per rendere questa serata da antologia!

Espanol :

Los 80, El Tour

Les Années 80, La Tournée es una gran fiesta 100% en directo con los iconos de esta década: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM

década: LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE

(ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE

MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)? Están juntos en el escenario para

(re)vivir sus grandes éxitos de tus años favoritos. Asista a un espectáculo

espectáculo excepcional, ¡donde todo ha sido pensado para hacer de ésta una velada de antología!

