Concert Les années 80 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar vendredi 24 octobre 2025.

Concert Les années 80

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 50 – 50 – 60 EUR

Carré Or 60€

Catégorie 1 50€

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Les Années 80 la tournée est un spectacle musical qui rend hommage à la musique emblématique de cette décennie !

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

The 80’s: the tour is a musical tribute to the iconic music of that decade!

German :

Die 80er Jahre: Die Tournee ist ein musikalisches Spektakel, das die ikonische Musik dieses Jahrzehnts würdigt!

Italiano :

Gli anni ’80: il tour è un tributo musicale alla musica iconica di quel decennio!

Espanol :

Los 80: ¡la gira es un homenaje musical a la música icónica de esa década!

