Concert Les Années Goldman Casino JOA de Santenay Santenay 5 juillet 2025 17:30

Côte-d’Or

Concert Les Années Goldman Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d'Or

Début : 2025-07-05 17:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Le samedi 5 juillet 2025, une soirée exceptionnelle vous attend à Santenay avec le concert gratuit Les Années Goldman , organisé dans le parc du Casino JOA. À partir de 21h, trois musiciens et chanteurs talentueux rendront hommage à l’un des plus grands noms de la chanson française Jean-Jacques Goldman. Ses titres emblématiques, de « Je te donne » à « Il suffira d’un signe », seront à l’honneur dans un spectacle vibrant, plein d’émotion et de souvenirs.

L’événement débutera dès 17h30 dans une ambiance festive et chaleureuse. Le parc s’animera avec des stands, des animations, des foodtrucks et des buvettes, invitant petits et grands à partager un moment convivial en plein air. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement amateur de belle musique, c’est l’occasion parfaite de vivre une soirée d’été mémorable dans un cadre accueillant.

Ce concert en plein air, gratuit et ouvert à tous, promet une soirée mémorable autour des chansons qui ont marqué des générations. Rendez-vous à Santenay pour célébrer ensemble la musique de Jean-Jacques Goldman dans une atmosphère unique ! .

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources

Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44

