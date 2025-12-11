Concert les ateliers jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Concert les ateliers jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS jeudi 29 janvier 2026.

Avec les élèves des ateliers du département jazz

Les ateliers jazz du CMA17 rendent hommage aux deux géants du jazz, Miles Davis et John Coltrane, à l’occasion du centenaire de leur naissance.
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit

Entrée libre

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles  75017 PARIS