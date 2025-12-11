Concert les ateliers jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Avec les élèves des ateliers du département jazz
Les ateliers jazz du CMA17 rendent hommage aux deux géants du jazz, Miles Davis et John Coltrane, à l’occasion du centenaire de leur naissance.
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS