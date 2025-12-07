Concert Les Baroqueurs du XVIIIème siècle Vatan
Concert Les Baroqueurs du XVIIIème siècle Vatan dimanche 7 décembre 2025.
Concert Les Baroqueurs du XVIIIème siècle
Villepierre Vatan Indre
Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00
L’association Arts au Château de Villechauvon organise un concert Baroque le dimanche 7 décembre 2025 à 15h30.
Rendez-vous au Château de Villechauvon pour un concert intimiste dans le salon du Château. Concert par les Baroqueurs du XVIIIème siècle .
Réservation obligatoire. .
Villepierre Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 00 72 41 villechauvon@gmail.com
English :
The association Arts au Château de Villechauvon is organizing a Baroque concert on Sunday December 7, 2025 at 3:30 pm.
German :
Der Verein Arts au Château de Villechauvon organisiert am Sonntag, den 7. Dezember 2025 um 15:30 Uhr ein Barockkonzert.
Italiano :
L’associazione Arts au Château de Villechauvon organizza un concerto barocco domenica 7 dicembre 2025 alle 15.30.
Espanol :
La asociación Arts au Château de Villechauvon organiza un concierto barroco el domingo 7 de diciembre de 2025 a las 15.30 h.
