Concert Les Bauls, musiciens mystiques du Bengale Théâtre Quintaou Anglet

Concert Les Bauls, musiciens mystiques du Bengale

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Concert exceptionnel Les Bauls, musiciens mystiques du Bengale.

Concert précédé d’un colloque « La culture comme outil de développement et de justice sociale Perspectives indiennes et européennes » et d’une rencontre avec deux représentants de l’association indienne Banglanatak (Calcutta).

Dans le cadre du Festival Haizebegi.

Chaque année au mois d’octobre, ce festival unique à la croisée de la musique et des sciences sociales, réunit des artistes du monde entier, des chercheurs et des publics éloignés de la culture autour d’une conviction forte la musique peut transformer le monde. .

