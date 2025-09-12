Concert Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern

Concert Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern vendredi 12 septembre 2025.

Concert Les Bérets Bleus

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Concert à l’église de Capvern les Bains, la chorale LES BERETS BLEUS.

Libre participation

.

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

English :

Concert at Capvern les Bains church, by the LES BERETS BLEUS choir.

Free participation

German :

Konzert in der Kirche von Capvern les Bains, der Chor LES BERETS BLEUS.

Freie Teilnahme

Italiano :

Concerto nella chiesa di Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.

Partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto en la iglesia de Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.

Participación gratuita

L’événement Concert Les Bérets Bleus Capvern a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65