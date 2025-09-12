Concert Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern
Concert Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern vendredi 12 septembre 2025.
Concert Les Bérets Bleus
CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Début : 2025-09-12 20:30:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Concert à l’église de Capvern les Bains, la chorale LES BERETS BLEUS.
Libre participation
CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
English :
Concert at Capvern les Bains church, by the LES BERETS BLEUS choir.
Free participation
German :
Konzert in der Kirche von Capvern les Bains, der Chor LES BERETS BLEUS.
Freie Teilnahme
Italiano :
Concerto nella chiesa di Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.
Partecipazione gratuita
Espanol :
Concierto en la iglesia de Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.
Participación gratuita
