Concert Les Bérets Bleus Église de la Sainte Trinité Capvern

Église de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
2025-09-26
Concert à l’église de Capvern les Bains de la chorale LES BERETS BLEUS.
Libre participation
Église de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
English :
Concert at Capvern les Bains church by the LES BERETS BLEUS choir.
Free participation
German :
Konzert des Chors LES BERETS BLEUS in der Kirche von Capvern les Bains.
Freie Teilnahme
Italiano :
Concerto nella chiesa di Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.
Partecipazione gratuita
Espanol :
Concierto en la iglesia de Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.
Participación gratuita
