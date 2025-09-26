Concert Les Bérets Bleus Église de la Sainte Trinité Capvern

Concert Les Bérets Bleus Église de la Sainte Trinité Capvern vendredi 26 septembre 2025.

Concert Les Bérets Bleus

Église de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Concert à l’église de Capvern les Bains de la chorale LES BERETS BLEUS.

Libre participation

Église de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

English :

Concert at Capvern les Bains church by the LES BERETS BLEUS choir.

Free participation

German :

Konzert des Chors LES BERETS BLEUS in der Kirche von Capvern les Bains.

Freie Teilnahme

Italiano :

Concerto nella chiesa di Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.

Partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto en la iglesia de Capvern les Bains del coro LES BERETS BLEUS.

Participación gratuita

