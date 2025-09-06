Concert les Bérets Bleus VIELLE-AURE Vielle-Aure

Concert les Bérets Bleus VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 6 septembre 2025.

Concert les Bérets Bleus

VIELLE-AURE Salle des conférence- Halles Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-06 21:00:00

Petite chorale de village, 12 chanteurs et chanteuses de tous âges, qui chantent depuis 2001

Libre participation .

VIELLE-AURE Salle des conférence- Halles Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 26 82 80 foyerruraldevielleaure@gmail.com

English :

Small village choir, 12 singers of all ages, singing since 2001

German :

Kleiner Dorfchor, 12 Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen, die seit 2001 singen

Italiano :

Piccolo coro di paese, 12 cantori di tutte le età, che canta dal 2001

Espanol :

Pequeño coro de pueblo, 12 cantantes de todas las edades, cantando desde 2001

