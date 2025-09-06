Concert les Bérets Bleus VIELLE-AURE Vielle-Aure
Concert les Bérets Bleus VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 6 septembre 2025.
Concert les Bérets Bleus
VIELLE-AURE Salle des conférence- Halles Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-06 21:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Petite chorale de village, 12 chanteurs et chanteuses de tous âges, qui chantent depuis 2001
Libre participation .
VIELLE-AURE Salle des conférence- Halles Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 26 82 80 foyerruraldevielleaure@gmail.com
English :
Small village choir, 12 singers of all ages, singing since 2001
German :
Kleiner Dorfchor, 12 Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen, die seit 2001 singen
Italiano :
Piccolo coro di paese, 12 cantori di tutte le età, che canta dal 2001
Espanol :
Pequeño coro de pueblo, 12 cantantes de todas las edades, cantando desde 2001
