Concert Les Berthes Tiers Lieu Le 5 Audincourt samedi 21 février 2026.
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Les Berthes écument les scènes (plus de 500 concerts) avec un seul mot d'ordre mélanger ska, tango, rock, punk et valse pour faire danser même les chaises ! Avec leurs guitares, leur saxo, leur accordéon survolté et leur humour grinçant, ils garantissent une soirée où vos pieds trépigneront plus vite que vos zygomatiques. Ça guinche, ça rigole, c'est impertinent et ça grince des dents.
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/concert-les-berthes
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
