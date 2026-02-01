Concert Les Berthes Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Concert Les Berthes

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les Berthes écument les scènes (plus de 500 concerts) avec un seul mot d’ordre mélanger ska, tango, rock, punk et valse pour faire danser même les chaises ! Avec leurs guitares, leur saxo, leur accordéon survolté et leur humour grinçant, ils garantissent une soirée où vos pieds trépigneront plus vite que vos zygomatiques. Ça guinche, ça rigole, c’est impertinent et ça grince des dents. Lien de réservation

https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/concert-les-berthes .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

