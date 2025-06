Concert Les bigorneaux d’lavoir place du centre Maël-Carhaix 5 juillet 2025 18:00

Audrey à l’accordéon diatonique et Vincent à la contrebasse ont créé le duo Les bigorneaux d’lavoir. Ils se produiront à Mael-Carhaix le 5 juillet 2025 place du Centre à partir de 18h

De Piaf et Fréhel à Stromae et Claudio Capeo, en passant par Bourvil et des chants traditionnels bretons, laissez-vous embarquer dans ce tourbillon musical ! Ensemble, c’est un subtil mélange de drôleries, de sérieux, d’amours fleurs bleues,..Bref, vous ne devriez pas vous ennuyer !

Depuis l’automne 2018 à l’occasion du festival des chanteurs de rue de Quintin (Prix du Public 2021 et 2024), Les Bigorneaux d’lavoir proposent un répertoire varié de reprises de chansons françaises et d’ailleurs, traversant toutes les époques

Org. Le Chaudron des Arts .

