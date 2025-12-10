Concert Les Black B Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois
Concert Les Black B Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois samedi 29 août 2026.
Concert Les Black B
Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert de Florent Vieh avec son groupe Les BLACK B, une famille explosive bien connue des Linéens.
Un programme Surprise, sur mesure, que vous allez adorer….
Participation au chapeau.Tout public
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Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30
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English :
Concert by Florent Vieh and his band Les BLACK B, an explosive family well known to Linéens.
A surprise program, tailor-made for you, that you’ll love?
Participation by hat.
L’événement Concert Les Black B Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE