Concert Les Black B Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois

Concert Les Black B

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concert de Florent Vieh avec son groupe Les BLACK B, une famille explosive bien connue des Linéens.

Un programme Surprise, sur mesure, que vous allez adorer….

Participation au chapeau.Tout public

0 .

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Florent Vieh and his band Les BLACK B, an explosive family well known to Linéens.

A surprise program, tailor-made for you, that you’ll love?

Participation by hat.

L’événement Concert Les Black B Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE