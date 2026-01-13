CONCERT Les Blouses Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

CONCERT Les Blouses

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Les Blouses débarquent pour un concert décalé et plein d’énergie. Chansons, humour et proximité avec le public pour une soirée festive au Café Baba Yaga.



Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Les Blouses arrive for a quirky, high-energy concert. Songs, humor and close contact with the audience for a festive evening at Café Baba Yaga.

