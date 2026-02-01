Concert Les Blouses Place de léglise Ébreuil
Concert Les Blouses
Place de léglise Café associatif du val de sioule (l’opus) Ébreuil Allier
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Quincaillerie musicale et humour garanti (à ne pas rater!)
Place de léglise Café associatif du val de sioule (l’opus) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com
English :
Musical hardware and guaranteed humor (not to be missed!)
