Concert Les Blouses / Opus Café Opus Café Ébreuil

Concert Les Blouses / Opus Café

Opus Café 1, place de l’Eglise Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Rémi et Niko Blouses duo musical utilisant accordéon, guitare, voix, cuillères et scie pour des chansons fait maison qui font vibrer, rire, pleurer et danser. Une quincaillerie musicale pleine d’émotions et de surprises.

.

Opus Café 1, place de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rémi et Niko Blouses: musical duo using accordion, guitar, vocals, spoons and saw for homemade songs that make you vibrate, laugh, cry and dance. A musical hardware store full of emotions and surprises.

L’événement Concert Les Blouses / Opus Café Ébreuil a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Val de Sioule