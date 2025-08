Concert « Les blues d’un soir » Saint-Aquilin

Concert « Les blues d’un soir » Saint-Aquilin dimanche 24 août 2025.

Concert « Les blues d’un soir »

Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Repas indien 12€

17h-21h, RDV Place de l’église à Saint-Aquilin

Réservation avant le 19 août 06 41 60 33 96

18h30 concert Les blues d’un soir avec le groupe Doctor lucky blues Band, en partenariat avec l’association CA SWING .

Suivi d’une animation musicale et dansante (latino, danse de salon, disco…).

Repas indien 12€ (entrée plat dessert)

17h-21h, RDV Place de l’église à Saint-Aquilin (salle tiers-lieu)

Réservation avant le 19 août

Mikado café 06 41 60 33 96 .

Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 60 33 96 mikado.kf@gmail.com

English : Concert « Les blues d’un soir »

6:30pm: « Les blues d?un soir » concert with the Doctor lucky blues Band,

Followed by musical and dance entertainment (Latino, ballroom dancing, disco?).

Indian meal: 12?

5pm-9pm, RDV Place de l?église, Saint-Aquilin

Reservations by August 19: 06 41 60 33 96

German : Concert « Les blues d’un soir »

18:30 Uhr: Konzert « Les blues d’un soir » mit der Gruppe Doctor lucky blues Band,

Anschließend musikalische und tänzerische Unterhaltung (Latino, Gesellschaftstanz, Disco?).

Indisches Essen: 12?

17h-21h, RDV Place de l’église in Saint-Aquilin

Reservierung vor dem 19. August: 06 41 60 33 96

Italiano :

18.30: concerto « Les blues d’un soir » con la Doctor Lucky Blues Band,

A seguire intrattenimento musicale e balli (latino-americani, liscio, discoteca, ecc.).

Cena indiana: 12?

ore 17.00-21.00, RDV Place de l’église, Saint-Aquilin

Prenotazioni entro il 19 agosto: 06 41 60 33 96

Espanol : Concert « Les blues d’un soir »

18.30 h: Concierto « Les blues d’un soir » con la Doctor Lucky Blues Band,

A continuación, animación musical y baile (latino, bailes de salón, disco, etc.).

Comida india: 12?

17.00 h-21.00 h, RDV Place de l’église, Saint-Aquilin

Reservas antes del 19 de agosto: 06 41 60 33 96

