Concert « Les Blues Garces », à la Guinguette Au Bout de l'Île – La Queue de l'Île Mauges-sur-Loire, 13 juin 2025 20:00, Mauges-sur-Loire.

Début : 2025-06-13 20:00:00

Venez découvrir « Les Blues Garces » lors d’un concert à la Guinguette au Bout de l’île à Montjean-sur-Loire !

Les Blues Garces- Concert

Chorale Un chœur, des cordes, du bleu et du blue grass. .

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

English :

Come and discover « Les Blues Garces » in concert at the Guinguette au Bout de l’île in Montjean-sur-Loire!

German :

Erleben Sie « Les Blues Garces » bei einem Konzert in der Guinguette au Bout de l’île in Montjean-sur-Loire!

Italiano :

Venite a scoprire « Les Blues Garces » in concerto alla Guinguette au Bout de l’île di Montjean-sur-Loire!

Espanol :

¡Venga a descubrir a « Les Blues Garces » en concierto en la Guinguette au Bout de l’île de Montjean-sur-Loire!

