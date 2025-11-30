Concert les Bouches en Choeur  association Femmes Abeilles Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage

Concert les Bouches en Choeur association Femmes Abeilles

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

Un moment musical à partager ! Le groupe Bouches en cœur se produit le 30 novembre à 17h à l’église Sainte-Madeleine. Un concert organisé par l’Association Femmes Abeilles. Entrée gratuite, participation libre.

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine jimifa.claude@gmail.com

English :

A musical moment to share! The group Bouches en c?ur performs on November 30 at 5pm at the Eglise Sainte-Madeleine. A concert organized by the Association Femmes Abeilles. Free admission, free participation.

German :

Ein musikalischer Moment zum Teilen! Die Gruppe Bouches en c?ur tritt am 30. November um 17 Uhr in der Kirche Sainte-Madeleine auf. Ein Konzert, das von der Association Femmes Abeilles organisiert wird. Eintritt frei, Teilnahme frei.

Italiano :

Un momento musicale da condividere! Il gruppo Bouches en c?ur si esibirà il 30 novembre alle 17.00 nella chiesa di Sainte-Madeleine. Il concerto è organizzato dall’Associazione Femmes Abeilles. Ingresso libero, partecipazione libera.

Espanol :

¡Un momento musical para compartir! El grupo Bouches en cœur actuará el 30 de noviembre a las 17.00 h en la iglesia de Sainte-Madeleine. El concierto está organizado por la Asociación Femmes Abeilles. Entrada libre, participación gratuita.

