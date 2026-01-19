Concert Les bougresses vengeresses Maison de l’étudiant salle de spectacle Le Havre

Concert Les bougresses vengeresses

Maison de l’étudiant salle de spectacle 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 19:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Les bougresses vengeresses sont un trio de femmes qui chante a capella pour revisiter des chants de marins, des chants de lutte ou des chants devenus cultes.

Ces chansons sont réécrites et teintées de féminisme pour convoquer la sororité et la puissance des femmes dans une humeur espiègle et enjouée, pour chanter haut et fort contre le patriarcat. .

Maison de l’étudiant salle de spectacle 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 40 00

