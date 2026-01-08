Concert Les Bricooleurs L’Oenvatrice Saint-Astier
Concert Les Bricooleurs L’Oenvatrice Saint-Astier samedi 17 janvier 2026.
Concert Les Bricooleurs
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Le Bar L’Oenovatrice accueille Les Bricooleurs pour une soirée rock 100 % live
19h, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 67 75
English :
Bar L?Oenovatrice welcomes Les Bricooleurs for a 100% live rock party
7pm, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
L’événement Concert Les Bricooleurs Saint-Astier a été mis à jour le 2026-01-06 par Vallée de l’Isle en Périgord