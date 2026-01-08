Concert Les Bricooleurs L’Oenvatrice Saint-Astier

Concert Les Bricooleurs

L'Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Le Bar L’Oenovatrice accueille Les Bricooleurs pour une soirée rock 100 % live

19h, L’Oenovatrice bar & vins.

L'Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 67 75

English :

Bar L?Oenovatrice welcomes Les Bricooleurs for a 100% live rock party

7pm, L’Oenovatrice bar & vins.

