Concert Les Celteast Wintzenheim

Concert Les Celteast

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04 22:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Les Celteast sont un quatuor de musique celtique formé à Strasbourg (67) en novembre 2022. Composé de quatre musiciens aux parcours variés, le groupe partage une passion commune pour la musique celtique, avec une affection particulière pour la musique irlandaise. Ils réinventent avec modernité les classiques, apportant une touche personnelle à chaque morceau tout en respectant la véritable essence de la musique celtique.

Le groupe se produit régulièrement dans les bars, les festivals, pour la Saint Patrick ou lors d’évènements privés. Ils ont également marqué les esprits à la Japan Addict 2023, où ils ont présenté un blind test live inédit mêlant pop culture et musique celtique sur la scène du Zénith de Strasbourg. A l’Arthuss, Les Celteast entraîneront le public dans un voyage musical allant de l’Irlande à la Bretagne, en passant par l’Écosse, recréant ainsi la chaleur des pubs traditionnels. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

English :

