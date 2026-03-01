Concert Les Celtes de Lorraine

Geville Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Les revoilà par chez nous pour notre plus grand plaisir !!! Les Celtes de Lorraine vont nous faire giguer comme il se doit pour la Saint Patrick.

Réservez vite !!! Nombre de places limité.

5€/personne

3€ pour les moins de 12 ans.Tout public

3 .

Geville 55200 Meuse Grand Est +33 7 57 17 97 63 espaceculturel.lecocon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

They’re back in our neck of the woods, to our great delight! The Celts of Lorraine will have us jigging like it should be for Saint Patrick’s Day.

Reserve now! Places are limited.

5/person

3? for children under 12.

L’événement Concert Les Celtes de Lorraine Geville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT COEUR DE LORRAINE