Concert Les Chamallow Brothers Rue des Mouettes Cherbourg-en-Cotentin jeudi 30 avril 2026.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
Les Chamallow Brothers, c’est un trio acoustique qui joue de la bonne pop des années 70 à 2000 !
Au programme, les plus grands tubes de la pop anglaise et irlandaise avec U2, Cat Stevens, The Cranberries, Queen, Sting, Toto, Sinead o’Connor, Elton John, Enya, The Dubliners, Tears for fears, Peter Gabriel, etc.
Pop, pop, pop… Prêts pour de la pop des seventies aux années 2000 avec le power trio acoustique ?!
Un concert vibrant, moderne et envoûtant.
Une expérience à vivre pleinement.
A partir de 4 ans. .
Rue des Mouettes IMAGIN’ART Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
