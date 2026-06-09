Concert Les Chanteurs de la Cotentin Place de Nantois Pléneuf-Val-André
Concert Les Chanteurs de la Cotentin Place de Nantois Pléneuf-Val-André vendredi 10 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Concert Les Chanteurs de la Cotentin
Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les Chanteurs de la Cotentin vous invite à leur concert à l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de Pléneuf où ils interpréteront des chants de marins et de la mer.
Libre participation au profit de la SNSM. .
Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Concert Les Chanteurs de la Cotentin Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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