Concert Les Chanteurs de la Cotentin Place de Nantois Pléneuf-Val-André vendredi 10 juillet 2026.

Pléneuf-Val-André

Concert Les Chanteurs de la Cotentin

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les Chanteurs de la Cotentin vous invite à leur concert à l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de Pléneuf où ils interpréteront des chants de marins et de la mer.

Libre participation au profit de la SNSM. .

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Concert Les Chanteurs de la Cotentin Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor