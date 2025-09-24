Concert Les chanteurs de Soues église du village Saint-Lary-Soulan

Concert Les chanteurs de Soues église du village Saint-Lary-Soulan mercredi 24 septembre 2025.

Concert Les chanteurs de Soues

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-24 21:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Créé au tout début des années 80, le groupe des Chanteurs de Soues comprend actuellement une trentaine de choristes.

Son répertoire est très varié: des chants du pays de Bigorre, de la variété française, des morceaux traditionnels basques, bretons ou espagnols, des refrains de fêtes et de soirées…

C’est dans une ambiance conviviale toujours empreinte de bonne humeur que le groupe partage et aime faire partager sa passion du chant.

Eglise du village .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

English :

Created at the very beginning of the 80’s, the group of the Soues Singers currently includes about thirty choristers.

Its repertory is very varied: songs of the country of Bigorre, French variety, traditional Basque, Breton or Spanish pieces, refrains of festivals and parties…

It is in a convivial atmosphere always marked by good mood that the group shares and likes to make share its passion of the song.

German :

Die Gruppe « Les Chanteurs de Soues » wurde Anfang der 80er Jahre gegründet und besteht derzeit aus etwa 30 Chorsängern.

Ihr Repertoire ist sehr vielfältig: Lieder aus der Region Bigorre, französisches Liedgut, traditionelle baskische, bretonische oder spanische Stücke, Refrains von Festen und Partys…

Die Gruppe teilt ihre Leidenschaft für den Gesang in einer geselligen Atmosphäre, die immer von guter Laune geprägt ist.

Italiano :

Creato all’inizio degli anni ’80, il gruppo dei Soues Singers conta attualmente una trentina di cantanti.

Il suo repertorio è molto vario: canzoni della regione della Bigorre, varietà francesi, brani tradizionali baschi, bretoni o spagnoli, ritornelli di feste…

È in un’atmosfera conviviale e sempre all’insegna del buon umore che il gruppo condivide e si diverte a condividere la passione per il canto.

Espanol :

Creado a principios de los años 80, el grupo Soues Singers cuenta actualmente con una treintena de cantantes.

Su repertorio es muy variado: canciones de la región de Bigorre, variedad francesa, piezas tradicionales vascas, bretonas o españolas, estribillos de fiesta…

En un ambiente cordial y siempre marcado por el buen humor, el grupo comparte y disfruta compartiendo su pasión por el canto.

