Concert Les Chanteurs des Baronnies en l’église de la Sainte Trinité Capvern vendredi 5 septembre 2025.

en l’église de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05 22:00:00

2025-09-05

Venez découvrir les chants traditionnel Pyrénéens.

Les chanteurs des Baronnies vous convient à un concert traditionnel, authentique et chaleureux.

Libre participation

en l’église de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

English :

Come and discover traditional Pyrenean songs.

Les chanteurs des Baronnies invite you to a traditional, authentic and warm concert.

Free participation

German :

Entdecken Sie die traditionellen Gesänge der Pyrenäen.

Die Sänger der Baronnies laden Sie zu einem traditionellen, authentischen und herzlichen Konzert ein.

Freie Teilnahme

Italiano :

Venite a scoprire le canzoni tradizionali dei Pirenei.

I cantori di Baronnies vi invitano a un concerto tradizionale, autentico e caloroso.

Partecipazione gratuita

Espanol :

Venga a descubrir las canciones tradicionales de los Pirineos.

Los cantantes de Baronnies le invitan a un concierto tradicional, auténtico y cálido.

Participación gratuita

