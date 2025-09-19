Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern
CAPVERN LES BAINS A l'église de la Trinité Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Venez découvrir les chants traditionnel Pyrénéens.
Les chanteurs des Baronnies vous convient à un concert traditionnel, authentique et chaleureux.
Libre participation
+33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
English :
Come and discover traditional Pyrenean songs.
Les chanteurs des Baronnies invite you to a traditional, authentic and warm concert.
Free participation
German :
Entdecken Sie die traditionellen Gesänge der Pyrenäen.
Die Sänger der Baronnies laden Sie zu einem traditionellen, authentischen und herzlichen Konzert ein.
Freie Teilnahme
Italiano :
Venite a scoprire le canzoni tradizionali dei Pirenei.
I cantori di Baronnies vi invitano a un concerto tradizionale, autentico e caloroso.
Partecipazione gratuita
Espanol :
Venga a descubrir las canciones tradicionales de los Pirineos.
Los cantantes de Baronnies le invitan a un concierto tradicional, auténtico y cálido.
Participación gratuita
