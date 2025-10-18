Concert les chanteurs d’Oiseaux Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

Concert les chanteurs d’Oiseaux Samedi 18 octobre, 20h00 Colline Notre-Dame du Haut Haute-Saône

Conditions : réservation en ligne obligatoire

Début : 2025-10-18T20:00:00 – 2025-10-18T21:00:00

La chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp fête son 70e anniversaire à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. À cette occasion, une programmation spéciale est organisée.

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leur chant est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables chanteurs d’oiseaux.

Leur talent les a amenés à participer à diverses émissions radiophoniques et télévisuelles, notamment aux Victoires de la Musique Classique, à la cérémonie des Molières, à La Nuit de la Voix ou encore à la Folle Journée de Nantes en 2016. Ils se produisent désormais partout en France mais également au Japon, en Russie et en Pologne pour des concerts dans la langue universelle des oiseaux.

Date : samedi 18 octobre

Durée : 1h

Horaire : 20h00 – Ouverture des portes à 19h30

Co-programmation Eurockéennes de Belfort

Tarif unique : 15 €

03 84 20 65 13

Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la chapelle Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 65 13 http://www.collinenotredameduhaut.com/ Un lieu majeur de l'art sacré contemporain ! Surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd'hui un haut lieu de l'architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C'est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXème siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l'art sacré contemporain.

En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle.

Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. Par la route : Autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / Accès N19 sur l’axe Paris/Bâle Par le train : gare de Ronchamp

