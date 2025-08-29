Concert Les Chanteurs du Comminges église du village Saint-Lary-Soulan

Concert Les Chanteurs du Comminges

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-29 21:00:00
2025-08-29

Chant choral folklorique pyrénéen
Eglise du village   .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81  eglise.aurelouron@free.fr

English :

Pyrenean folk choral singing

German :

Folkloristischer Chorgesang aus den Pyrenäen

Italiano :

Canto corale popolare dei Pirenei

Espanol :

Canto coral popular pirenaico

