Concert Les Chanteurs du Comminges église du village Saint-Lary-Soulan

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-29 21:00:00
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Chant choral folklorique pyrénéen
Eglise du village .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
English :
Pyrenean folk choral singing
German :
Folkloristischer Chorgesang aus den Pyrenäen
Italiano :
Canto corale popolare dei Pirenei
Espanol :
Canto coral popular pirenaico
