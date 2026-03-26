Concert Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes TARBES Tarbes

Concert Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du Salon des Séniors & Forum des aidants, venez vivre un moment musical puissant et plein d’émotion avec Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes, l’un des chœurs les plus emblématiques et populaires de notre région.

À travers leurs voix et leur passion, ils interpréteront les plus belles chansons du patrimoine pyrénéen, pour un instant chaleureux et authentique qui saura toucher tous les amoureux de chants traditionnels.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour partager un moment convivial, chargé d’émotion et de tradition.

Plus d’infos sur le site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

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English :

As part of the Salon des Séniors & Forum des aidants, come and experience a powerful and emotional musical moment with Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes, one of our region?s most emblematic and popular choirs.

Through their voices and their passion, they will interpret the most beautiful songs of the Pyrenean heritage, for a warm and authentic moment that will touch all lovers of traditional songs.

A musical rendez-vous not to be missed, to share a convivial moment, full of emotion and tradition.

More info on the website (Contact block)

L’événement Concert Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Tarbes|CDT65