Informations pratiques

Hampigny

Concert : Les Chants du Parc

Eglise Saint-Nicolas Hampigny Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’église Saint-Nicolas vous accueille pour écouter la chorale Les Chants du Parc en concert.

La chorale propose un répertoire de chansons très varié, le chœur s’entraine régulièrement pour proposer plusieurs concerts de qualité chaque année. .

Eglise Saint-Nicolas Hampigny 10500 Aube Grand Est leschantsduparc@gmail.com

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English :

L’événement Concert : Les Chants du Parc Hampigny a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne