Jessains

Concert Les Chants du Parc

Eglise Jessains Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez écouter la chorale des Chants du Parc !

Profitez d’un programme de chansons bien connues du répertoire français qui sera interprété par une cinquantaine de choristes pendant une heure.

C’est l’occasion de venir écouter et applaudir cet ensemble pour passer un agréable moment musical ! Les églises de ces villages constituent un joli écrin pour les interprétations de la chorale, dirigée par Thérèse GERARD et avec Martine LABLEE au piano, qui ravissent toujours l’auditoire. .

Eglise Jessains 10140 Aube Grand Est leschantsduparc@gmail.com

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English :

L’événement Concert Les Chants du Parc Jessains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne