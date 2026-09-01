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AGENDA · Précy-Saint-Martin

Concert : Les Chants du Parc Précy-Saint-Martin

dimanche 27 septembre 2026 · Précy-Saint-Martin

Concert : Les Chants du Parc Précy-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise Saint-Martin
Ville
10500 Précy-Saint-Martin
Département
Aube
Tarif

Précy-Saint-Martin

Concert : Les Chants du Parc

Eglise Saint-Martin Précy-Saint-Martin Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

L’église Saint-Martin vous accueille pour écouter la chorale Les Chants du Parc en concert.

La chorale propose un répertoire de chansons très varié, le chœur s’entraine régulièrement pour proposer plusieurs concerts de qualité chaque année.   .

Eglise Saint-Martin Précy-Saint-Martin 10500 Aube Grand Est   leschantsduparc@gmail.com

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English :

L’événement Concert : Les Chants du Parc Précy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne