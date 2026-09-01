Concert : Les Chants du Parc Précy-Saint-Martin
dimanche 27 septembre 2026 · Précy-Saint-Martin
Informations pratiques
Précy-Saint-Martin
Concert : Les Chants du Parc
Eglise Saint-Martin Précy-Saint-Martin Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’église Saint-Martin vous accueille pour écouter la chorale Les Chants du Parc en concert.
La chorale propose un répertoire de chansons très varié, le chœur s’entraine régulièrement pour proposer plusieurs concerts de qualité chaque année. .
Eglise Saint-Martin Précy-Saint-Martin 10500 Aube Grand Est leschantsduparc@gmail.com
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English :
L’événement Concert : Les Chants du Parc Précy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne