Concert Les Chavans chantent Noël Nohant-Vic

Concert Les Chavans chantent Noël

Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Concert de Noël dans le cadre du marché de Noël chez George Sand.Familles

Concert de chants de Noël de la Chavannée, organisé par les Gâs du Berry avec le soutien du Centre des Monuments Nationaux, à l’auditorium Chopin. La vente des billets se tiendra à partir de 16h sur la place Sainte-Anne. 50 chanteurs sont attendus sur la scène 8 .

Place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 02 49 89

English :

Christmas concert as part of the Christmas market at George Sand.

