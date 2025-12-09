Concert Les Chayottes Salle des fêtes Lanvallay
Concert Les Chayottes
Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-09 14:30:00
Musique du monde et chants Les Chayottes, groupe vocal
Une amitié musicale, trois voix (Nelly, Isabelle, Pascale) accompagnées de Glenn au piano, à l’accordéon, réunies pour le plaisir de réinterpréter quelques pépites musicales. Chansons françaises ou pas !
Ouvert à tous.
Évènement organisé par le CCAS de Lanvallay. .
