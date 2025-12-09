Concert Les Chayottes Salle des fêtes Lanvallay

Concert Les Chayottes

Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-09 14:30:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Musique du monde et chants Les Chayottes, groupe vocal

Une amitié musicale, trois voix (Nelly, Isabelle, Pascale) accompagnées de Glenn au piano, à l’accordéon, réunies pour le plaisir de réinterpréter quelques pépites musicales. Chansons françaises ou pas !

Ouvert à tous.

Évènement organisé par le CCAS de Lanvallay. .

