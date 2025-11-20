Concert Les Chenins du Jazz Saumur

Concert Les Chenins du Jazz

1 Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

L’association Les Chenins du Jazz a le plaisir de donner un concert à la Bourse des Gourmets ! Au programme Harry Allen Sax Tenor en Quartet.

1 Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 10 47

English :

The association Les Chenins du Jazz is pleased to present a concert at the Bourse des Gourmets! Program: Harry Allen Tenor Sax in Quartet.

German :

Der Verein Les Chenins du Jazz freut sich, ein Konzert in der Gourmet-Börse zu geben! Auf dem Programm: Harry Allen Sax Tenor im Quartett.

Italiano :

L’associazione Les Chenins du Jazz è lieta di tenere un concerto alla Bourse des Gourmets! In programma: Harry Allen Tenor Sax in quartetto.

Espanol :

La asociación Les Chenins du Jazz se complace en ofrecer un concierto en la Bourse des Gourmets En el programa: Harry Allen saxo tenor en cuarteto.

