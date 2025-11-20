Concert Les Chenins du Jazz Saumur
Concert Les Chenins du Jazz Saumur jeudi 20 novembre 2025.
Concert Les Chenins du Jazz
1 Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
L’association Les Chenins du Jazz a le plaisir de donner un concert à la Bourse des Gourmets ! Au programme Harry Allen Sax Tenor en Quartet.
.
1 Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 10 47
English :
The association Les Chenins du Jazz is pleased to present a concert at the Bourse des Gourmets! Program: Harry Allen Tenor Sax in Quartet.
German :
Der Verein Les Chenins du Jazz freut sich, ein Konzert in der Gourmet-Börse zu geben! Auf dem Programm: Harry Allen Sax Tenor im Quartett.
Italiano :
L’associazione Les Chenins du Jazz è lieta di tenere un concerto alla Bourse des Gourmets! In programma: Harry Allen Tenor Sax in quartetto.
Espanol :
La asociación Les Chenins du Jazz se complace en ofrecer un concierto en la Bourse des Gourmets En el programa: Harry Allen saxo tenor en cuarteto.
L’événement Concert Les Chenins du Jazz Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME