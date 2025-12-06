Concert Les choeurs croq’notes Sarras
Concert Les choeurs croq’notes Sarras samedi 6 décembre 2025.
Concert Les choeurs croq’notes
Salle des fêtes Sarras Ardèche
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Les chœurs de Croq’notes adultes et juniors donnent leur traditionnel concert de fin d’année avec la participation des accordéonistes vivarois.
.
Salle des fêtes Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Croq’notes adult and junior choirs give their traditional end-of-year concert with the participation of Vivarois accordionists.
German :
Die Ch?urs von Croq’notes Erwachsene und Junioren geben ihr traditionelles Jahresendkonzert, bei dem Akkordeonspieler aus Vivarois mitwirken.
Italiano :
I cori adulti e junior del Croq’notes tengono il loro tradizionale concerto di fine anno con la partecipazione dei fisarmonicisti di Vivar.
Espanol :
Los coros Croq’notes adulto y junior ofrecen su tradicional concierto de fin de curso con la participación de los acordeonistas de Vivar.
L’événement Concert Les choeurs croq’notes Sarras a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche