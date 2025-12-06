Concert Les choeurs croq’notes

Salle des fêtes Sarras Ardèche

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les chœurs de Croq’notes adultes et juniors donnent leur traditionnel concert de fin d’année avec la participation des accordéonistes vivarois.

.

Salle des fêtes Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Croq’notes adult and junior choirs give their traditional end-of-year concert with the participation of Vivarois accordionists.

German :

Die Ch?urs von Croq’notes Erwachsene und Junioren geben ihr traditionelles Jahresendkonzert, bei dem Akkordeonspieler aus Vivarois mitwirken.

Italiano :

I cori adulti e junior del Croq’notes tengono il loro tradizionale concerto di fine anno con la partecipazione dei fisarmonicisti di Vivar.

Espanol :

Los coros Croq’notes adulto y junior ofrecen su tradicional concierto de fin de curso con la participación de los acordeonistas de Vivar.

L’événement Concert Les choeurs croq’notes Sarras a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche