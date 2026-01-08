Concert Les Choeurs de France Lorette Saint-Michel-de-Lapujade

Concert Les Choeurs de France

Lorette Eglise Notre-Dame-de-Lorette Saint-Michel-de-Lapujade Gironde

L’association de Sauvegarde de Notre Dame de Lorette est ravie de vous accueillir à nouveau au sein de Notre-Dame de Lorette.

Pour marquer cette renaissance l’association a invité Les Chœurs de France Atlantique pour un concert à 20h00 afin de célébrer cette renaissance.

Vous assisterez à un concert grandiose donné par cent choristes sous les voutes de Notre-Dame de Lorette, au programme de la variété française.

De Jean-Jacques Goldman à Zaz, en passant par Michel Polnareff, de Serge Lama à Charles Aznavour, de Soprano à Calogero, venez découvrir l’interprétation en chœur de ces grands succès de la chanson française.

Plus de 100 choristes seront avec vous pour cette soirée inoubliable. .

Lorette Eglise Notre-Dame-de-Lorette Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 52 98

