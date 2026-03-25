Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg Temple Neuf Metz
Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg Temple Neuf Metz samedi 11 avril 2026.
Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg
Temple Neuf Place de la Comédie Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
La maîtrise de la Cathédrale de Metz invite la maîtrise de l’Opéra national du Rhin pour un concert des chœurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg.Tout public
0 .
Temple Neuf Place de la Comédie Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 86 51 44 39
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English :
The Maîtrise de la Cathédrale de Metz invites the Maîtrise de l’Opéra national du Rhin for a concert by the Opéra de Strasbourg children’s choir.
L’événement Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg Metz a été mis à jour le 2026-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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