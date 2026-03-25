Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg Temple Neuf Metz

Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg

Temple Neuf Place de la Comédie Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La maîtrise de la Cathédrale de Metz invite la maîtrise de l’Opéra national du Rhin pour un concert des chœurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg.Tout public

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Temple Neuf Place de la Comédie Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 86 51 44 39

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English :

The Maîtrise de la Cathédrale de Metz invites the Maîtrise de l’Opéra national du Rhin for a concert by the Opéra de Strasbourg children’s choir.

L’événement Concert Les choeurs d’enfants de l’Opéra de Strasbourg Metz a été mis à jour le 2026-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ