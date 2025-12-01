Concert | Les Choeurs du Haut-Allier Mazeyrat-d’Allier
Eglise Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert à l’église de Mazeyrat-d’Allier des Chœurs du Haut-Allier & de la Chorale du Millénaire. Participation libre.
Eglise Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02
English :
Concert at Mazeyrat-d’Allier church by the Ch?urs du Haut-Allier & the Chorale du Millénaire. Free admission.
