Concert | Les Choeurs du Haut-Allier Mazeyrat-d’Allier

Concert à l’église de Mazeyrat-d’Allier des Chœurs du Haut-Allier & de la Chorale du Millénaire. Participation libre.

Eglise Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02

English :

Concert at Mazeyrat-d’Allier church by the Ch?urs du Haut-Allier & the Chorale du Millénaire. Free admission.

