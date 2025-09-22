Concert Les Choeurs du Morvan Rue Saint-Jean Autun

Concert Les Choeurs du Morvan Rue Saint-Jean Autun lundi 18 mai 2026.

Rue Saint-Jean Eglise Autun Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-05-18 17:00:00

2026-05-18

Le Funeral anthem for Queen Carolyn, aussi appelé The Ways of Zyon do mourn, composé par Georges Friedrich Haendel tient cependant une place particulière dans l’inventaire des pièces en l’honneur d’un défunt. On peut en effet relever plusieurs singularités autour de cette œuvre et pas uniquement parce que le compositeur va l’écrire en cinq jours entre le 7 et le 12 décembre 1737, ce qui est déjà une prouesse admirable pour un ouvrage de cette dimension (plus de 45 minutes de musique !). .

Rue Saint-Jean Eglise Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 55 46

