Concert Les chorales en fête ! Centre culturel Ancinnes

Ancinnes

Concert Les chorales en fête !

Centre culturel 4 Rue du 21ème Siècle Ancinnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles.

L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous donne rendez-vous pour un concert gratuit Les chorales en fête ! le dimanche 7 juin 2026 à 16h30 au Centre culturel d’Ancinnes !

Avec les chorales Éclats de Voix, 7/2 Choeur, Ophélia et l’Ensemble vocal Gesnois.

Chef(fe)s de choeur Jeanne Boëlle, Maïa Bild, Josiane Rangognio et Laurent Rameau-Beunache. .

Centre culturel 4 Rue du 21ème Siècle Ancinnes 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Concert organized by the École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles.

L’événement Concert Les chorales en fête ! Ancinnes a été mis à jour le 2026-04-29 par OT des Alpes Mancelles