Concert Les chorales Kan Ar Vag et Moueziou Pluguen rue de Porz Huel Hôpital-Camfrout

Concert Les chorales Kan Ar Vag et Moueziou Pluguen

rue de Porz Huel Salle Multifonctions Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Kan Ar Vag invite Moueziou Pluguen de Pluguffan pour un après-midi de chant choral, au programme chants du monde et d’ici. Les 2 chorales seront dirigées par Didier Dréo.

Tout public. .

