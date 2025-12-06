Concert Les choraleurs Nougaro en plein choeur Espace René Lazare Targon

Concert Les choraleurs Nougaro en plein choeur

Un rendez-vous musical d’exception Nougaro en plein chœur , présenté par Les Choraleurs. Cette soirée sera d’autant plus spéciale qu’elle s’ouvrira avec la chorale des Musaïchoeurs, issue de l’école de musique Musaïque de Targon, qui viendra partager son énergie et sa passion en première partie. Puis, place au concert-spectacle des Choraleurs, qui célèbrent leurs 40 ans et rendent hommage à Claude Nougaro, disparu il y a 20 ans. Une quinzaine de ses plus belles chansons vous seront offertes dans de sublimes arrangements de P.-G. Verny, sous la direction de Nathalie Aubin (Cie Nukku Matti), avec le soutien du Trio de jazz Atrisma et de la comédienne Sylvie Massiot à la narration, sur un texte de Dominique Perez. Un spectacle vibrant, mêlant découvertes et grands classiques tels que Toulouse , Armstrong , Nougayork ou Tu verras . Billets en ligne, à la mairie ou sur place. .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13 targonanimation33@gmail.com

