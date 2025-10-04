CONCERT LES CLASSIQUES DE MONTESPAN AUTOMNE ROMANTIQUE LIEDER ET MÉLODIES (XIXE) Montespan

SALLE DES FÊTES Montespan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Les Classiques de Montespan , produit par Le Jardin de Musiques.

L’automne peut parfois suggérer un sentiment de nostalgie, alors que les belles journées estivales s’éloignent. Les Romantiques ont souligné particulièrement cette saison en lui prêtant de nombreuses analogies et emblèmes finitude, regrets, rigueur. Mais le repli hivernal qu’annonce l’automne est aussi propice à l’intimité, la rêvrie et l’attente. Dans leur langage spécifique, Lieder germaniques et mélodies française ont fait entendre d’innombrables variations sur le thème. Car il va de soi, qu’au-delà de la lumière automnale changeante, voire déclinante, il s’agit bien des sentiments dont il est question. La gaîté amoureuse reviendra-t-elle, l’amour survivra-t-il aux regrets de l’été passé ? 12 .

SALLE DES FÊTES Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33

English :

« Les Classiques de Montespan », produced by Le Jardin de Musiques.

German :

« Les Classiques de Montespan », produziert von Le Jardin de Musiques.

Italiano :

« Les Classiques de Montespan », prodotto da Le Jardin de Musiques.

Espanol :

« Les Classiques de Montespan », producido por Le Jardin de Musiques.

