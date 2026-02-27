Concert Les compositrices oubliées, par la Compagnie Clair-Obscur lyrique Saint-Dizier
Concert Les compositrices oubliées, par la Compagnie Clair-Obscur lyrique Saint-Dizier dimanche 8 mars 2026.
Concert Les compositrices oubliées, par la Compagnie Clair-Obscur lyrique
Muse Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Tout public
Dans le cadre de La Journée internationale des femmes, autour de l’exposition sur le Street Art, avec un focus sur l’artiste féminine Kashink et l’évocation de la place des femmes dans le milieu artistique, ClairObscur-Lyrique présente Les Oubliées un concert Flûte-Chant-Piano-Conte autour de la musique composée par des femmes et interprétée par des femmes. .
Muse Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Les compositrices oubliées, par la Compagnie Clair-Obscur lyrique Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne