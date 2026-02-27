Concert Les compositrices oubliées, par la Compagnie Clair-Obscur lyrique Saint-Dizier

Concert Les compositrices oubliées, par la Compagnie Clair-Obscur lyrique

Muse Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tout public

Dans le cadre de La Journée internationale des femmes, autour de l’exposition sur le Street Art, avec un focus sur l’artiste féminine Kashink et l’évocation de la place des femmes dans le milieu artistique, ClairObscur-Lyrique présente Les Oubliées un concert Flûte-Chant-Piano-Conte autour de la musique composée par des femmes et interprétée par des femmes. .

Muse Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 03

