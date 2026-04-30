Concert Les converchansons Salle polyvalente Vaux

Vaux

Concert Les converchansons

Salle polyvalente Les Trillers Vaux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez un concept musical inédit d’une trentaine de choristes sous la direction de Corentin Colluste.

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Salle polyvalente Les Trillers Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Discover an original musical concept featuring some thirty choristers under the direction of Corentin Colluste.

L’événement Concert Les converchansons Vaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme