Concert Les converchansons Salle polyvalente Vaux
Concert Les converchansons Salle polyvalente Vaux dimanche 7 juin 2026.
Vaux
Concert Les converchansons
Salle polyvalente Les Trillers Vaux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Découvrez un concept musical inédit d’une trentaine de choristes sous la direction de Corentin Colluste.
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Salle polyvalente Les Trillers Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Discover an original musical concept featuring some thirty choristers under the direction of Corentin Colluste.
L’événement Concert Les converchansons Vaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme