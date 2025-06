Concert Les Cordes Estivales Rodez 26 juin 2025 07:00

Concert Les Cordes Estivales Rodez

Jeudi 2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

Orchestre à cordes Spiccato et les ensembles de violoncelles composé d’élèves de 2 à 5 ans et en deuxième partie des élèves du cycle 2 et 3.

De la musique classique, à la musique de film, en passant par l’opérette, le tango, le rock, il yen aura pour tous les goûts ! .

Pl. du Maréchal Foch

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Spiccato string orchestra and cello ensembles with students aged 2 to 5, with Cycle 2 and 3 students in the second half.

German :

Streichorchester Spiccato und Cello-Ensembles, bestehend aus Schülern im Alter von 2 bis 5 Jahren und in der zweiten Hälfte aus Schülern des Zyklus 2 und 3.

Italiano :

Orchestra d’archi e ensemble di violoncelli Spiccato composto da allievi dai 2 ai 5 anni, con allievi del 2° e 3° ciclo nella seconda metà.

Espanol :

Orquesta de cuerda Spiccato y conjuntos de violonchelo formados por alumnos de 2 a 5 años, con alumnos de los ciclos 2 y 3 en la segunda mitad.

