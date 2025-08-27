Concert Les Cornichons Ho’Penn Bar Carantec

Ho’Penn Bar 34 Rue Pasteur Carantec Finistère

Depuis plus de dix ans, ce groupe de musiciens et chanteurs venus des Pays-Bas revisite avec humour et talent le répertoire de la chanson populaire française des années soixante et soixante-dix. L’occasion pour le public de retrouver de façon décalée l’esprit des bals du samedi soir. Joe Dassin, Gérard Lenorman, Dave, sans oublier Nino Ferrer et tant d’autres, les Cornichons réinventent leurs plus grands tubes et démontrent s’il en était besoin leurs qualités d’écriture textuelles et musicales. .

